بالفيديو.. وفاة عجوز ثمانيني أثناء قيام الشرطة التركية باحتجازه تشعل غضب المواطنين
أظهر مقطع فيديو، التعامل العنيف من قبل الشرطة التركية مع عجوز يبلغ من العمر 82 عامًا يدعى يوسف توبال، وذلك عقب وقوع خلاف بين توبال وأحد الأطباء في مستشفى حكومي في مدينة ” غيرسون ” الواقعة شمال شرق تركيا، والمطلة على البحر الأسود، ما دفع الطبيب إلى إبلاغ الشرطة التي حضرت سريعًا.
ورفض العجوز الصعود إلى سيارة الشرطة بهدف احتجازه، قبل أن يقوموا بدفعه وجره بعنف، واستخدام غاز الفلفل لتقييد حركته؛ ما أدى إلى وفاته بأزمة قلبية خلال محاولات اعتقاله ما تسبب بصدمة لعائلته قبل أن تجذب القصة الأتراك، بعد انتشار تفاصيلها بما فيها مقطع الفيديو الصادم.
وأشعلت الواقعة غضب المواطنين الأتراك ضد الشرطة عقب انتشار الفيديو، الذين دعوا إلى عدم التساهل في محاسبة الشرطة، خشية أن يتحول تصرفهم لنهج لدى عناصر الشرطة في البلاد، على غرار عنف الشرطة الأمريكية في تعاملها مع المطلوبين أو المخالفين للقوانين.
طلال[ عدد التعليقات: 2378 ] نشر منذ 11 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل قاتل مجرد ارهابي
ماجد[ عدد التعليقات: 2298 ] نشر منذ 11 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
همس[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 10 دقائق
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم , الله يرحمه ويغفرله يارب