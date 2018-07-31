النصر تتفق مع الحارس الاسترالي دونكان

طلال الغامدي(صدى):

اتفقت إدارة نادي النصر بشكل نهائي مع الحارس الاسترالي جاك دونكان، لتمثيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي القادسية يرغب في التعاقد مع الحارس الاسترالي، بينما جاء عرض النصر أمبر من الناحية المادية، وفقًا لتقارير صحفية.

ويبلغ لاعب نيوكاسل جيتس السويسري ” دنكان ” 25 عامًا، ويمتد عقده مع نيوكاسل جيتس السويسري إلى مايو 2019.