النصر تتفق مع الحارس الاسترالي دونكان
اتفقت إدارة نادي النصر بشكل نهائي مع الحارس الاسترالي جاك دونكان، لتمثيل الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكان نادي القادسية يرغب في التعاقد مع الحارس الاسترالي، بينما جاء عرض النصر أمبر من الناحية المادية، وفقًا لتقارير صحفية.
ويبلغ لاعب نيوكاسل جيتس السويسري ” دنكان ” 25 عامًا، ويمتد عقده مع نيوكاسل جيتس السويسري إلى مايو 2019.
طلال[ عدد التعليقات: 2385 ] نشر منذ 47 دقيقة
ان وقع هذا الحارس الأسترالي دونكان ضربة معلم من الشامخ او من المعالي وغيرهم نشكرهم هذا اللي يزين الخاطر بعد الصبر شاء الله يكون صح مايكون مصدرجيه 💛💜💛💜
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 46 دقيقة
للاسف ماهو الحارس المطلوب
عمار[ عدد التعليقات: 1130 ] نشر منذ 46 دقيقة
مكسبب صراحه 🙂 💛💛
شجون[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 38 دقيقة
يارب حارس كويس
وليد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 دقائق
ههههههه الرجال وقع مع نادي القادسية