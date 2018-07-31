مصورون محترفون ينتجون ” فيلم مكة ” لإظهار مكانتها في أعين أبنائها

نايف السالم(صدى):

أصدر فريق سعودي مكون من 4 مصورين محترفين من شباب مدينة مكة المكرمة، فيلمًا جديدًا عن العاصمة المقدسة، بعنوان ” فيلم مكة ” ، ليعكس نظرتهم عن المدينة التي تهوي إليها قلوب المسلمين من جميع أنحاء العالم.

وأطلق المصورين الشباب فيلمهم الجديد على موقعي التواصل الاجتماعي ” يوتيوب ” ، و ” تويتر ” ، معلقين عليه قائلين: ” تمت ترجمة هذا العمل الفني الرائع، بسبب مكانة مدينة مكة المكرمة المقدسة الكبيرة في أعين أبنائها، وما احتوته من حب وشغف ” .

ويعرض ” فيلم مكة ” ، المدينة المقدسة بكل جوانبها، دون الاقتصار على الشق الديني لها فقط، وتتضمن مشاهد الفيلم جبالها وأنحائها في الليل والنهار، وطرقاتها الرئيسية والفرعية، كما يركز على التفاصيل الدقيقة للمدينة وسكانها وزوارها، وكل ذلك في مدة زمنية لا تتجاوز الدقيقتين.

جدير بالذكر، أن ” فيلم مكة ” ، حاز على آلاف المشاهدات فور نشره، وسط توقعات كبيرة بجذبه للمزيد من المشاهدين من عاشقي المدينة المقدسة حول العالم.