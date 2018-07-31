صندوق الاستثمارات يستحوذ على 562 مليار ريال في عدد من الشركات المدرجة

عادل الحربي (صدى):

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصص بقيمة ما يقرب من 150 مليار دولار أي ” 562.5 مليار ريال “، في الشركات السعودية الكبرى المدرجة بسوق الأسهم.

وأوضح تقرير اقتصادي دولي أن حصة الصندوق في بنك الرياض بلغت 21.75%، سامبا 22.9%، مصرف الإنماء 10%، الأهلي التجاري 44.3%.

بينما في قطاع البتروكيماويات، تبلغ حصة الصندوق في سابك 70%، اسمنت الجنوبية 37.4%، اسمنت الشرقية 10%، الغاز والتصنيع الأهلية 10.9%، العقارية السعودية 64.6%، الجماعي 15.7%، دور للضيافة 16.6%، اتصالات السعودية 70%، معادن 49.9%، البحري 22.6%، نادك 20%، وأسماك 39.6%.

كما أشار إلى وجود تحول ملموس في استراتيجية الصندوق مع انطلاق رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف تنويع القاعدة الانتاجية وزيادة الإيرادات بعيدًا عن النفط في الدرجة الأولى، وذلك من خلال الاستثمار في الداخل والخارج.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تحول الصندوق نحو دعم استثماراته في الخارج، حيث ارتفعت أصوله إلى 230 مليار دولار، فيما يخطط إلى رفع أصوله إلى 400 مليار دولار بحلول 2020 من خلال 30 مبادرة استثمارية.