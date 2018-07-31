قنوات أبوظبي تسعى للحصول على حقوق بث دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن قنوات أبوظبي الرياضية تسعى للحصول على حقوق بث مباريات دوري المحترفين؛ حيث أنها تقدمت بعرض لكسب الامتياز من شركة stc التي تملك الحقوق الكاملة للدوري الذي ستبدأ منافساته في الـ30 من أغسطس المقبل وتمتد حتى مايو 2019.

وأكدت المصادر، أن الجهات المختصة في المملكة تنتظر قيمة العرض المادي الذي ستقدمه قنوات أبوظبي الرياضية التي ترغب في النقل منذ سنوات مضت كانت قد أبدت فيها رغبتها في الحصول على حقوق الدوري عندما كان ينقل على قنوات السعودية الرياضية.

وفي سياق متصل، تعمل قنوات دبي الرياضية على تجهيز أستديوهات رياضية تحليلية في المملكة يعتقد أنها ستعمل بعد أن يتم الشراء لعدد من المباريات من شقيقتها الإماراتية في حال تم حصول قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق النقل.