سياسيون مصريون: المملكة لها دور كبير في دعم مصر داخليا وخارجيا

رحاب فتحي(صدى):

ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الدوري السادس، الذي أقيم في جامعة القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد ” السيسي ” فيه على العلاقات المتينة بين مصر وأشقائها العرب، وخاصة المملكة التي أشاد بدورها مرارًا في تدعيم سياسة مصر الداخلية والخارجية.

ومن هذا المنطلق، رصدت ” صدى ” بعض أراء الشخصيات السياسية في مصر عن العلاقة الثنائية بينها وبين المملكة، فأوضح أحمد مقلد عضو المجلس الرئاسي لحزب المؤتمر، أن الدولة المصرية ورجالها ” لا ينسوا الجميل ” ، مشيدًا بدور المملكة وغيرها من البلاد النفطية الشقيقة إبان ثورة الثلاثون من يونيو.

واعتبر ” مقلد ” في تصريحه لـ ” صدى ” ، أن هذا الدور هو محل تقدير وعرفان كبير من الشعب المصري وقيادتة، مضيفًا : ” هو ما حدا برئيس الجمهورية الإشارة لهذا الدور في المؤتمر السادس للشباب بالآشادة ” .

من جانبه، أشار محمد حسن عبده، المحامي و عضو المجلس الرئاسى لارادة جيل، إلى ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة ” اسأل الرئيس ” حول ما قامت به المملكة العربية السعودية والبلدان العربية في ثورة30 يونيو والذي لن ولم ينسى أبدًا.

ولفت إلى ما قامت به المملكة ووقوفها بجانب المصريين لاسترداد دولتهم من يد الجماعة الإرهابية، قائلًا : ” ستظل الأخوة والود والاحترام بين مصر والمملكة ” .

وقال رئيس اتحاد الشباب الوطني بحزب الحركة الوطنية المصرية، محمد عزمي، إن فخامة الرئيس المصري، أكد أن مصر في قلب الوطن العربي وأي شيء يمس الوطن العربي يمس مصر بصفة مباشرة.

كما لفت إلى إشادة ” السيسي ” مرارًا بدور المملكة فى تدعيم السياسي الداخلية والخارجية لمصر وتدعيم القيادة السياسة خاصة بعد ثوره 30 يونيو، منوهًا إلى : الموقف الشجاع الذي لا ينسى والبيان التاريخي للملك عبدالله بن عبد العزيز ” رحمه الله ” الذي دعا فيه العالم بالتصدي لكل من حاول زعزعة أمن واستقرار مصر.

وأكد أن الرئيس المصري قال إن هذا الموقف أنقذ مصر من المخاطر التي كانت تحاط بها وأن مشاركة الممكلة لدعم مصر لم يكن الأول والأخير.

وتابع أن الرئيس المصري أكد على تحيته للدول العربية، مضيفًا : ” كما أن تاريخيًا مستوى العلاقات المتبادلة لم يتأثر ولم يتزعزع لأنها تحكمها علاقات أخوية بين حكام الدولتين على مر العصور ” .

وذكر في تصريحه لـ ” صدى ” ، أن أحد الأحزاب العريقة في مصر وهو حزب الوفد يحتفظ بوثائق نادرة و تاريخية بما لا يقل عن عشرين ألف وثيقة تؤرخ مراسلات ومكاتبات بين البلدين تدل على عمق العلاقات الثنائية ومنها وثائق نادرة بتوقيع الملك سعود بن عبد العزيز والملك فيصل بن عبد العزيز ” رحمهما الله ” .

ونوَّهت شيماء عبد الإله رئيس تحرير جريدة لبروجريه ايچيبسيان، إلى تأكيد الرئيس السيسي المستمر على أن مصر وأشقائها العرب يد واحدة، مثمنة دور الأشقاء العربي وتحديدًا دور المملكة تجاه المصريين، مؤكدة على اعتزاز الشعب المصري الداعم لمصر على كافة المستويات سواء اقتصاديًا أو سياسيًا أو شأنها المحلي أو الخارجي.

وقالت إن العلاقات الثنائية ” علاقات أزلية لا تقوى أي رياح على اقتلاعها أو أي نفوس خبيثة تستطع أن تزعزها وأن المملكة وخادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” هو الداعم الأكبر لمصرنا وأنها علاقات أكبر من أي محاولة للوقيعة ” .