الإعلان عن وظائف إدارية شاغرة بشركة ” طيران الإمارات “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” طيران الإمارات ” عبر بوابة التوظيف في موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين بمسمى ” تنفيذي مبيعات أول ” لحملة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة مع توفر خبرات سابقة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح خلال الفترة من 29 يوليو 2018 حتى تاريخ 12 أغسطس 2018.

وأوضحت أيضًا أن العمل سيتم بمقر الشركة في محافظة ” جدة ” ، وسيتم التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من خلال الرابط التالي:هنا