فتحي عبد الوهاب يواجه محمد رمضان بسبب ياسمين صبري

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الفنان المصري ​فتحي عبد الوهاب​ ، عن أقترابه من الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم ” ​الديزل ​ “، الذي يٌجسد به شخصية صاحب ملهى ليلي ويقف أمام الفنان المصري محمد رمضان بطل العمل، بسبب حبيبته ​ياسمين صبري​، التي تقع في حبه.

ويواصل عبد الوهاب حالياً تصوير مشاهده في الفيلم، ومن المقرر أن ينتهي أبطال الفيلم من التصوير بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، ويبدأ المخرج ​كريم السبكي​ في المونتاج إستعداداً لعرضه في عيد الأضحى المقبل.

الفيلم من بطولة محمد رمضان، فتحي عبد الوهاب، ياسمين صبري، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، وتامر هجرس، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج كريم السبكي.