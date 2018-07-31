مركز النشاط الاجتماعي بقرى ثاه برجال ألمع يعلن موعد تنفيذ مبادرة زراعة شجرة السدر 

محمد السعران(صدى):

أعلن مركز النشاط الاجتماعي بقرى ثاه بمحافظة رجال ألمع موعد البدء في تنفيذ مبادرة جديدة من مبادرات زراعة شجر السدر بالمحافظة وذلك يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/١١/٢٣ هـ والتي تتمثل بزراعة عشرون ألف شتلة سدر .

هذا وسوف تكون هذه المبادرة بالشراكة مع عدد من الجهات البلدية والتعليم والزراعة وجمعية النحالين التعاونية بمحافظة رجال ألمع ورابطة عسير الخضراء ورابطة سدر التطوعية وعدد كبير من المتطوعين لزراعة ورعاية هذه الشجرة .

وقد دعا المركز الراغبين من المتطوعين إلى تسجيل أسمائهم في كشوفات المركز حتى توثق ساعات العمل التطوعية للجميع .