العميد يحيى الغامدي يهنئ الشريف والخديدي على وظائفهم الجديدة

الرياض(صدى):

هنأ عميد متقاعد يحيى الغامدي، كلًا من اللواء الركن خالد الشريف واللواء أحمد الخديدي على وظائفهم الجديدة.

وكان وزير الحرس الوطني أًصدر قرارات بتعيين اللواء الركن خالد الشريف واللواء أحمد الخديدي على وظائفهم الجديدة.