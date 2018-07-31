العميد يحيى الغامدي يهنئ الشريف والخديدي على وظائفهم الجديدة
هنأ عميد متقاعد يحيى الغامدي، كلًا من اللواء الركن خالد الشريف واللواء أحمد الخديدي على وظائفهم الجديدة.
وكان وزير الحرس الوطني أًصدر قرارات بتعيين اللواء الركن خالد الشريف واللواء أحمد الخديدي على وظائفهم الجديدة.
طلال[ عدد التعليقات: 2378 ] نشر منذ 49 دقيقة
مبارك لهمااا في وظائفهم الجديده 😍
ماجد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يعطيه ألف عافية ويطولنا بعمره يارب
عمار[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 47 دقيقة
جزاك الله خيرا عميد يحيي علي مجهوداتك الطيبه اللهم امين
شجون[ عدد التعليقات: 1116 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يحفظه ويحميه من كل شر 🙌
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 38 دقيقة
موفقين باذن الله