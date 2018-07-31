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العميد يحيى الغامدي يهنئ الشريف والخديدي على وظائفهم الجديدة

العميد يحيى الغامدي يهنئ الشريف والخديدي على وظائفهم الجديدة
الرياض(صدى):

هنأ عميد متقاعد يحيى الغامدي، كلًا من اللواء الركن خالد الشريف واللواء أحمد الخديدي على وظائفهم الجديدة.

وكان وزير الحرس الوطني أًصدر قرارات بتعيين اللواء الركن خالد الشريف واللواء أحمد الخديدي على وظائفهم الجديدة.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2378 ] نشر منذ 49 دقيقة

مبارك لهمااا في وظائفهم الجديده 😍

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 48 دقيقة

الله يعطيه ألف عافية ويطولنا بعمره يارب

[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 47 دقيقة

جزاك الله خيرا عميد يحيي علي مجهوداتك الطيبه اللهم امين

[ عدد التعليقات: 1116 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله يحفظه ويحميه من كل شر 🙌

[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 38 دقيقة

موفقين باذن الله

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