النصر يواجه بني ياس الإماراتي بمعسكره الجديد بهولندا

ماجد محمد(صدى):

يواجه نادي النصر، نظيره بني ياس الإماراتي على إقامة مباراة ودية مساء الأحد المقبل، يسبقها نزال تجريبي آخر مساء الجمعة أمام أحد الفرق الهولندية من الدرجة الثانية، وذلك بعد نقل معسكره الخارجي من سويسرا إلى هولندا.

وفشلت الشركة المتعهدة بتنظيم المعسكر في سويسرا في توفير مباريات ودية متدرجة، من حيث القوة والتنافسية؛ حيث كان المدرب الأوروجوياني دانييال كارينيو، قد طلب توفير مباريات ودية للفريق بالمعسكر، ولكن لم تستطع الشركة أن توفرها.

ومن الجدير بالذكر، إنه يبدأ قلب الدفاع البيروفي كريستيان راموس اليوم الثلاثاء، تدريباته مع الكتيبة العاصمية، بعدما اكتفى بمتابعة فترتي التمارين الصباحية والمسائية، أمس الأول الأحد، كما تمتع مع بقية زملائه اللاعبين براحة عن تدريبات أمس.