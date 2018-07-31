بقيمة 42 ألف ريال.. الإسكان تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن ممتلكي المسكن الأول

نايف السالم(صدى):

تستعد وزارة الإسكان لتحمل ضريبة ” القيمة المضافة ” للمسكن الأول؛ وذلك بحد أقصى لسعر الشراء بقيمة 850 ألف ريال، مقدار الضريبة الأعلى 42,500 ريال، أما المواطن فيتحمل ضريبة ” القيمة المضافة ” لما هو فوق ذلك.

وعن ما طلبته الوزارة من المواطنين، فقط طلبت:

– البيانات الشخصية.

– مكان الإقامة وبيانات العقار المرغوب في شرائه شرط عدم وجود مسكن.

– عقار سكني باسم المواطن عند التحقق من وزارة العدل، أو عدم وجود قرض سكني باسمه لدى الصندوق العقاري أو البنوك التجارية، ولن يطالب بسداد ضريبة القيمة المضافة عند شراء المسكن الأول إذا ثبت استحقاقه من خلال المنظومة الإلكترونية المعدة لذلك، وأن الدولة ستتحمل سداد قيمة الضريبة المضافة المستحقة نيابة عن المواطن بحد أقصى لسعر الشراء بقيمة 850 ألف ريال.