بالصور.. افتتاح مهرجان العسل الرابع بمحافظة النماص

محمد بن طحيطح(صدى):

افتتح سعادة وكيل محافظة النماص الأستاذ سعد القرقاح فعاليات مهرجان العسل الرابع بالنماص والذي يقام هذا العام تحت شعار ” صيف النماص ملتقى العسل ” ، بمشاركة ثلاثين عارضاً من محافظة النماص ومراكزها ، حيث أكد القرقاح أن المهرجان يأتي امتدادًا لجهود صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ونائبه في دعم ورعاية التنمية السياحية بالمنطقة، مثمناً جهود القائمين على المهرجان من مختلف الجهات الحكومية والأهلية.

وتجول القرقاح في جنبات المهرجان وفي أركانه المخصصة لبيع العسل، مستمعاً لشرح من مدير المهرجان عن أنواع العسل، مستعرضاً التطور المستمر الذي يشهده المهرجان عاماً بعد عام، وما يحظى به من اهتمام من قبل الأهالي، نظراً للفوائد الكثيرة التي يحملها العسل، مشيراً إلى فعاليات المهرجان المتنوعة، وما تحمله من برامج توعوية وتثقيفية بالعسل ومنتجاته.

ثم قدم شكره لجميع المتعاونين من أجل إنجاح هذا المهرجان خصوصاً وأن النماص تعد إحدى وجهات إنتاج العسل في المملكة .