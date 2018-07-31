” الإسكان ” تكشف عن شرط إعادة الرسوم لأصحاب الأراضي البيضاء

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة الإسكان، لأصحاب الأراضي البيضاء أنها ستعيد لهم الرسوم التي دفعوها عن أراضيهم، وذلك بشرط إتمام تطوير الأرض أو بنائها خلال المهلة النظامية المقدرة بسنة من تاريخ إصدار الفاتورة، فضلًا عن سداد الرسوم المفروضة، والتي تبلغ نسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وأبانت الوزارة، أن سداد الرسوم خلال المهلة النظامية، يجنب الملاك الغرامة التي نص عليها النظام في المادة السادسة، موضحة أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.

كما يهدف أيضًا، لتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، فضلًا عن مكافحة الممارسات الاحتكارية، فيما تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

فيما أشارت ” الإسكان ” ، إلى أنه لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم، مبينة أن الاعتراض يقدم كتابة إلى اللجنة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه القرار، وتبت اللجنة فيه خلال 60 يومًا أيضًا من تاريخ تقديمه إليها.