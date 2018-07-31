بالفيديو.. أوقات يحذر خلالها ممارسة الرياضة

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر ممارسة الرياضة من الأمور المهمة التي يجب المواظبة عليها يوميا، لشد الجسم وتقوية عضلاته والحفاظ على لياقته، لكن هناك بعض الأوقات التي يمنع خلالها ممارسة الرياضة.

وعرض كابتن حسام أبوهاشم أستاذ الرياضة واللياقة البدنية ، بعض الأوقات المحظور خلالها ممارسة الرياضة ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” صباح البلد ” .

وهذه الأوقات هي :

1- في حالة عدم النوم الجيد.

2- في حالة عدم وجود طاقة في الجسم نتيجة عدم تناول الطعام.

3- في حالة الإعياء مثل الإصابة بنزلات البرد وغيرها.