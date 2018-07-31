زوج مٌعنف يستغيث بالقضاء: ” زوجتي حبستني 14 مرة وعايزة ترجعني غصب “

القاهرة(صدى):

في موقف غريب، استنجد زوج مصري بمحكمة الأسرة لإثبات نشوز زوجته ورفع ظلمها عنه، مقدمًا المستندات اللازمة التي تثبت ما تعرض له من بطش على يد زوجته طوال 4 سنوات.

ويؤكد الزوج أنه تزوج عن حب لكنه لم يظن أنه حياته ستتحول لكارثة بسبب عصبية زوجته التي لا يتحملها بشر ورغبتها في التحكم فيه ومنعه من أسرته وطمعها في جمع الأموال.

وأوضح للمحكمة أنهما تطلقا مرتين، وأهل زوجته في كل مرة يصرون على رجوعه لها، قائلا: ” بعد أن قبلت على كرامتي الرجوع لها قامت بتعنيفي وأهلها والتعدي علي ضربا بسبب طلبي منها التنازل عن حضانة طفلتي في حال رغبت في الانفصال ” .

وتابع : ” في كل خلاف كان ينتهي بي الحال في الشارع بسبب كيدها وجبروتها ، ودعاوى النفقة والتبديد والحبس ، حبستني 14 مرة ،وأصبحت مهدد من مطاردتها لي والسجن في كل مرة إذا لم أعود لها بالغصب والإكراه ” .