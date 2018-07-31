زوج مٌعنف يستغيث بالقضاء: ” زوجتي حبستني 14 مرة وعايزة ترجعني غصب “
في موقف غريب، استنجد زوج مصري بمحكمة الأسرة لإثبات نشوز زوجته ورفع ظلمها عنه، مقدمًا المستندات اللازمة التي تثبت ما تعرض له من بطش على يد زوجته طوال 4 سنوات.
ويؤكد الزوج أنه تزوج عن حب لكنه لم يظن أنه حياته ستتحول لكارثة بسبب عصبية زوجته التي لا يتحملها بشر ورغبتها في التحكم فيه ومنعه من أسرته وطمعها في جمع الأموال.
وأوضح للمحكمة أنهما تطلقا مرتين، وأهل زوجته في كل مرة يصرون على رجوعه لها، قائلا: ” بعد أن قبلت على كرامتي الرجوع لها قامت بتعنيفي وأهلها والتعدي علي ضربا بسبب طلبي منها التنازل عن حضانة طفلتي في حال رغبت في الانفصال ” .
وتابع : ” في كل خلاف كان ينتهي بي الحال في الشارع بسبب كيدها وجبروتها ، ودعاوى النفقة والتبديد والحبس ، حبستني 14 مرة ،وأصبحت مهدد من مطاردتها لي والسجن في كل مرة إذا لم أعود لها بالغصب والإكراه ” .
ابو حامد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد ماسكه عليه شي قوووووووووووووي
آخر زمن[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة الا بالله
الله يعين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50800 ] نشر منذ 1 ساعة
تستاهل ,,
,, لأنك بومة خرسا ,,
,, ماتعرف كيف تتعامل معها من البدايه ,,
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1735 ] نشر منذ 1 ساعة
يا حمار. لست رجلا. بل. امعة. امرأة تسيطر عليك وتضربك وترجعك بالغصب. أين رجولتك. كف. على وجهها. يدعها بغيبوبه. . دس على رقبتها. يا سقيم. يا حيف على الرجال. اسود خارج. المنزل. نعام. داخل المنزل. وَيَا كثرهم. بدل الزوجه. اربع. طلقها. يقولون. الزرار. اذا ضايقك. اقطعه.
بن سليمان[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 43 دقيقة
ههههههه لاياشيخ والله انها مقدية فيك يالرمه.