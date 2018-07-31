بسبب عبارة ” من تكون حتى تتحدث معي ” .. إحالة رئيس قسم للتحقيق

عبدالعزيز القثامي(صدى):

على خلفية تهديد رئيس قسم بتعليم الطائف، لمدرب، بعبارات نابية، تحقق شرطة الفيصلية ، وإدارة التعليم في الشكوى التي تقدم بها المدرب منذ أكثر من شهرين.

وأوضح صاحب الشكوى أنه كُلف بخطاب رسمي مع إدارة التدريب والابتعاث للعمل على برامج تطويرية وتوعوية لمنسوبي الإدارة التعليمية من شاغلي الوظائف غير التعليمية، وبانتقاله لإحدى الإدارات التابعة لتعليم الطائف، لتقديم الخطاب وما كلف به فوجئ برئيس قسم تلك الإدارة يشير إليه بعدم الرغبة في التعاون معه.

وبحسب الشكوى، فإن رئيس القسم قال له : ” من تكون حتى تتحدث معي وتجلس أمامي ” .

وبمحاولة إفهام رئيس القسم بأنه مكلف رسميًا تجاهل ذلك، ما اضطره إلى مغادرة القسم، فلحقه إلى الممرات وصاح فيه مهدداً: ” لو عدت إلى هنا سيتم مسحك بالبلاط ودعسك بالأقدام ونحرك ” .