بسبب عبارة ” من تكون حتى تتحدث معي ” .. إحالة رئيس قسم للتحقيق
على خلفية تهديد رئيس قسم بتعليم الطائف، لمدرب، بعبارات نابية، تحقق شرطة الفيصلية ، وإدارة التعليم في الشكوى التي تقدم بها المدرب منذ أكثر من شهرين.
وأوضح صاحب الشكوى أنه كُلف بخطاب رسمي مع إدارة التدريب والابتعاث للعمل على برامج تطويرية وتوعوية لمنسوبي الإدارة التعليمية من شاغلي الوظائف غير التعليمية، وبانتقاله لإحدى الإدارات التابعة لتعليم الطائف، لتقديم الخطاب وما كلف به فوجئ برئيس قسم تلك الإدارة يشير إليه بعدم الرغبة في التعاون معه.
وبحسب الشكوى، فإن رئيس القسم قال له : ” من تكون حتى تتحدث معي وتجلس أمامي ” .
وبمحاولة إفهام رئيس القسم بأنه مكلف رسميًا تجاهل ذلك، ما اضطره إلى مغادرة القسم، فلحقه إلى الممرات وصاح فيه مهدداً: ” لو عدت إلى هنا سيتم مسحك بالبلاط ودعسك بالأقدام ونحرك ” .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 2 ساعتين
شين وقوي عين الله يهديه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 711 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسكين انت والله كل المسكنه
استغلال السلطة والنفوذ بحد ذاتها جريمه يعاقب عليها النظام
من تكون حتى تتحدث معي وتجلس أمامي ”
والله لو كنت قلتها امامي لقلت لك فورا
انا مواطن سعودي تحت قيادة دولتنا الرشيدة
قيادة آل سعود اعزهم الله ونصر بهم الشريعة الاسلامية الغراء
بعدين واقف انا عندب ابواب الدولة الله يعزها
ماني واقف اما باب بيت سعادة جنابكم اشحذ
ولكن ثق اننا في زمن سيدي ومولاي الملك سلمان آل سعود
وولي العهد سيدي الأمير الوفي محمد بن سلمان آل سعود حفظهم الله جميعا
وابواب الدولة مفتوحة وبين وبينك والزمن طويل وبقوة النظام اخذ حقي منك
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1446 ] نشر منذ 2 ساعتين
ومن تكون انت حتى تتكبر على الناس كذا
عشانك مدير قسم رافع خشمك
والله ماضيع نص الشعب بالوظائف الا هالاشكال متى الله يفكنا منهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50800 ] نشر منذ 1 ساعة
ادبوه ادعسوا على خشمه واكتموه ,,
,, هذا جزاء المغرورين المتكبرين امثاله ، اهينوه ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3920 ] نشر منذ 53 دقيقة
كالدخان يتعالى في السماء
طلال[ عدد التعليقات: 2376 ] نشر منذ 47 دقيقة
من تواضع لله رفع ،
ماجد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 45 دقيقة
يستغلون السلطه فيما يريدون 👎👎
عمار[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 44 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 36 دقيقة
يستغلون سلطتهم اسوء استغلال
رااايق[ عدد التعليقات: 5042 ] نشر منذ 36 دقيقة
هذا سخص مغرور بنفسه *****
همس[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 35 دقيقة
ينبغي ان يتم حسابه حساب عسير حتي يكون عبره
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 11 دقيقة
لا نحكم حتى نسمع الطرف الثاني
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه،وقد فقأت عينه يشتكي من فعل به هذا،وقد أشفق الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الرجل،وتوقعوا أن يحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه،له
ولكن عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه،جعله يقول انظروا لمن فقأ عينه فقد يكون قد فقئت عيناه،
قاعدة جميلة نستخلصها من هذه القصة
إلا وهي أن لا نستعجل الحكم في أي شيء حتى نتميز وننظر للطرفين،
ممكن يكون الرجل استفزه بعبارات غير لائقة
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4181 ] نشر منذ 8 دقائق
ما ع الدنيا عتب
كل ما فيها أماني