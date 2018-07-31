بالصور.. رجل يتزوج ” روبوت ” بعد طلاقه: ” لست بحاجة للنساء “
في واقعة غريبة، قرر رجل أمريكي، أن يتزوج من ” روبوت ” بعد انفصاله عن زوجته.
وبحسب صحيفة ” ميرور ” ، بعد ما فشل الزوج في علاقاته السابقة، قرر شراء ” روبوت ” خاص به يقضي معها أوقات سعيدة ،ويؤكد أنها تتذكر المناسبات المبهجة التي تجمعهما، و تحضر له وجباته المفضلة.
وأكد أن ” الزوجة البلاستكية ” بوسعها إسعاد رجل بشكل كبير، مثلها مثل المرأة البشرية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50785 ] نشر منذ 34 دقيقة
التنسيم باالراس مشكلة المشاكل ,,
,, هذا يبغاله مرقاع بعارين على راسه ويطيب ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18464 ] نشر منذ 28 دقيقة
حلوه مو بطاله ويمكن زوجته مزعجه