بالفيديو.. مواطن للمقبلين على الزواج: ” لا تشترط جمال البنت اطالع في شكلك “

علي القحطاني (صدى):

ونشر المواطن مقطع فيديو عبر وسم ” ماهي أسباب الطلاق ” ،ناصحًا المقبلين على الزواج بعدم التفكير في الطلاق كحل للمشاكل الزوجية.

وقال المواطن: ” والدي قال لي الزواج ياولدي مو فرحة فقط، بل إلتزام ومسؤولية ،اسحق تحط الطلاق واحد من الخيارات ” .

وتابع : ” اختار البنت اللي تنبسط وترتاح في الكلام معها لا تشترط الجمال لأن الجمال راح تتعود عليه لا تتشرط كتير في شكل البنت اطالع في شكلك! ”

كما نصحه والده قائلا : ” اشتغل كثير وأصرف ،خليك كريم ما في امرأه تحب تعيش مع رجل بخيل ” .

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