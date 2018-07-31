بالفيديو.. مواطن للمقبلين على الزواج: ” لا تشترط جمال البنت اطالع في شكلك “
ونشر المواطن مقطع فيديو عبر وسم ” ماهي أسباب الطلاق ” ،ناصحًا المقبلين على الزواج بعدم التفكير في الطلاق كحل للمشاكل الزوجية.
وقال المواطن: ” والدي قال لي الزواج ياولدي مو فرحة فقط، بل إلتزام ومسؤولية ،اسحق تحط الطلاق واحد من الخيارات ” .
وتابع : ” اختار البنت اللي تنبسط وترتاح في الكلام معها لا تشترط الجمال لأن الجمال راح تتعود عليه لا تتشرط كتير في شكل البنت اطالع في شكلك! ”
كما نصحه والده قائلا : ” اشتغل كثير وأصرف ،خليك كريم ما في امرأه تحب تعيش مع رجل بخيل ” .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50785 ] نشر منذ 2 ساعتين
إذا كان عنده خشم مثل خشمك وعيون مثل عيونك وكشرةٍ مثل كشرتك ,,
,, فـــــــــــــــلاااا يحتاج ان يسأل ..
,, يحمد ربه كل صبح ومساء وفي كل حزّه انه لقى من ترضى به ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18464 ] نشر منذ 2 ساعتين
يكون خير
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2824 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام جميل
الزواج بناء واستقرار