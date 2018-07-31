أسرة مفقود القنفذة تتمسك بأمل جديد.. العثور على قاربه بجزيرة مهجورة

نايف السالم(صدى):

مازالت أسرة مفقود بحر القنفذة ” إبراهيم الزيلعي ” 54 عامًا ،تتمسك بخيوط الأمل في العثور عليه حيًا ، إذ عثر حرس الحدود في جازان على المركب الخاص به على شاطئ إحدى الجزر المهجورة قرب فرسان.

وجد القارب مقلوبا خاليا من تجهيزاته مثل المظلة ولم تبد أي كسور أو تحطم على المحرك، فيما بقيت الثلاجة على حالها ما يمنح بصيصا من الأمل في العثور عليه حيا.

وأوضح شقيق المفقود ” حسن عبده الزيلعي ” أنهم تقدموا بطلب إلى الجهات المعنية لمخاطبة الدول المجاورة إذ يتوقع أن الأمواج جرفته بعيدا عن حدود المملكة خصوصا أن القارب عثر عليه على مسافة تبعد 350 كيلو مترا من موقع الاختفاء في القنفذة.

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