وزارة العدل تمنع مأذوني الأنكحة من أخذ مقابل مادي

عادل الحربي (صدى):

تمنع وزارة العدل تقاضي مأذوني الأنكحة أجرة على عملهم، حيث تقتص مهمتهم على توثيق العقد الشرعي في وثيقة عقد الزواج، بعدما يتم تسجيله في دفتر ضبط عقد الزواج المسجل في الوزراة.

وأوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الأحساء، الشيخ عبدالعزيز العمير، أن هناك 97 مأذونًا في الأحساء مصرح لهم بإجراء عقود الأنكحة للسعوديين، والبعض منمهم تعم رخصته الوافدين أيضًا.