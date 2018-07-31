بالفيديو.. بعد انهيار العملة.. إيراني يمسح الأرض بالنقود ويلقيها في السلة

طهران(صدى):

بعد الانهيار الغير مسبوق الذي شهدته العملة المحلية الإيرانية، الأحد، ظهر تاجر إيراني في مقطع فيديو متداول ليعرب عن غضبه الشديد.

وظهر التاجر خلال المقطع وهو يمسح بالنقود الأرض، ثم قام بتجميعها وألقاها في سلة القمامة.

وتراجعت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي منخفض ،متجاوزة 10 آلاف ريال للدولار الواحد، مع اقتراب موعد السابع من أغسطس، حيث ستقوم الولايات المتحدة بفرض دفعة أولى من العقوبات على الاقتصاد الإيراني.

كانت القوات الأمنية الإيرانية، قد انتشرت بشكل واسع في مناطق مختلفة من طهران، وذلك بعد دعوات مكثفة للتظاهر ضد الحكومة.

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