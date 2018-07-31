عماد متعب يعتزل كرة القدم رسميا

ماجد محمد(صدى):

أعلن اللاعب المصري عماد متعب، اليوم الثلاثاء، اعتزاله لكرة القدم بشكل رسمي.

وكشف ” متعب ” في حديث تلفزيوني أنه سيتجه إلى العمل الإعلامي بعد الاعتزال؛ حيث سيعمل كمحلل رياضي في قناة أون سبورت.

كما لفت إلى أن رئيس الأهلي محود الخطيب تحدث معه عن إمكانية العمل في الأهلي بعد الاعتزال مثل حسام غالي ومحمد فضل.

يجدر الإشارة إلى أن متعب احترف في الدوري السعودي بين صفوف ناديي التعاون والاتحاد.