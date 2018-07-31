النصر يرفع شكوى ضد مروج شائعة ” الشيشة “

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة نادي النصر بصدد رفع شكوى ضد مغرد نصراوي قام بكتابة خبر أساء فيه للنادي يتعلق بمعسكر الفريق في سويسرا.

يأتي ذلك على خلفية ما نُشر مؤخرًا حول وجود شيشة أدت إلى إحراق السجاد بالفندق الذي يقيم به اللاعبين.

وكان المتحدث الإعلامي الرسمي للنادي عبد الله بن زنان قد نفى تلك الأنباء نفيًا تامًا، مؤكدًا أنها مجرد شائعات.