النصر يرفع شكوى ضد مروج شائعة ” الشيشة “
كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة نادي النصر بصدد رفع شكوى ضد مغرد نصراوي قام بكتابة خبر أساء فيه للنادي يتعلق بمعسكر الفريق في سويسرا.
يأتي ذلك على خلفية ما نُشر مؤخرًا حول وجود شيشة أدت إلى إحراق السجاد بالفندق الذي يقيم به اللاعبين.
وكان المتحدث الإعلامي الرسمي للنادي عبد الله بن زنان قد نفى تلك الأنباء نفيًا تامًا، مؤكدًا أنها مجرد شائعات.
زائر[ عدد التعليقات: 2549 ] نشر منذ 3 ساعات
المغرد هو رجل قانوني ومعروف
واعتقد ان رفع شكوى نادي النصر راح يخسرها والسبب ان الشعلان قال ان عنده اثباتات بهذا الشي
ولو تقدم النصر والشعلان طلع او سرب المحتوى اللي بيده راح تكون فضيحة لادارة النصر
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2824 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂
الطفرة شينه ويمكن يحصلون لهم كم قرش
بامبرز الراعي مايقصر😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50785 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ,,
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 1 ساعة
من حق نادي النصر العالمي ان يرفع شكوى على اي شخص يقل ادبه او يتفلسف وهو ما عنده دليييل…
( ابو تركي ) خلك بناديك الزعيقي المحلي الطواقي الجنس الناعم….
احب اذكرك الله اعلم من هو نادي بامبرز ونيفيا يا……….