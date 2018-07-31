بالفيديو.. الخثلان: تربية الكلاب عادة دخيلة تخلصوا منها

عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس الجمعية الفقهية ، أن تربية الكلاب في البيوت من العادات الدخيلة على مجتمعنا، ويجب التخلص منها.

وحمل الخثلان، الآباء المسؤولية، قائلا: ” لا يجوز له أن يسمح لأي أحد من أفراد أسرته بتربية الكلاب في منزله، وإلا فإنه ينقص من أجر الأب قيراطان ” .

وأضاف : ” الأب لديه القدرة على التحكم في أسرته، وهو المسؤول عنهم شرعًا أمام الله، وأنصح مَن كان عنده كلب في بيته بأن يتخلص منه، فلا يجوز شرعًا أن يُبقي الكلب في بيته ” .