إيقاف الصحفي منتحل صفة الطبيب بجدة‎ بتوجيه من النيابة

نايف السالم(صدى):

أوقفت شرطة الشمالية بجدة الصحفي عبدالعزيز الغامدي،الذي قام بانتحال صفة طبيب من أجل تحقيق ميداني، وذلك بناءًا على توجيه من النيابة العامة.

وجاء توقيف الغامدي، بعدما أعلنت وزارة الصحة إحالتها له إلى النيابة العامة بتهمة انتهاك خصوصية المرضى وانتحال صفة موظف عام.

يذكر أن عدد من القانونيين، كانوا قد أكدوا أنه لا يوجد جريمة انتحال شخصية أو انتهاك خصوصية لصفة الطبيب، لعدم توفر القصد الجنائي وإنما القصد أنه تصرف لتبيان قصور وخلل يجب معالجته، وهي من أعمال الصحافة الميدانية.

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