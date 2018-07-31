” الصحة ” تستجيب لنداء مريضة كبد عبر ” تويتر “

حمود العنزي (صدى):

ناشدت مريضة عراقية مصابة بالتهاب الكبد الفيروسي الحاد، وزارة الصحة من خلال تغريدة شرحت فيها حالتها.

وعلى الفور تفاعلت وزارة الصحة مع تغريدة المريضة التي قالت فيها : ” أنا من العراق، مريضة بالتهاب الكبد الفيروسي الحاد، والعلاج مدته 4 سنوات، كيف يمكن أن نتواصل معكم، والحالة المادية لا تسمح، ولدي أربع بنات ” .

ورد حساب وزارة الصحة: ” لا بأس عليها إن شاء الله، نتمنى منك تزويدنا بالمعلومات والتفاصيل كافة عبر الرسائل الخاصة ” .

الجدير بالذكر أن الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة قد أعلن توافر علاج فيروس الكبد “c”، مؤكدًا أن نسبة الشفاء بفضل الله تصل إلى 95 ℅.

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