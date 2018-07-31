فتح التحقيق في إغلاق مستثمرين عبارات تصريف المياه بمحايل

أبها(صدى):

فتحت إمارة عسير التحقيق في قضية قيام مستثمرين بإغلاق عدد من عبارات تصريف مياه الأمطار بمحايل، والتي تسببت في غمر المياه للمنازل.

وكان الأهالي قد تقدموا بشكاوى عدة مناشدين الجهات المعنية، بمعالجة الوضع سريعًأ، خاصة أن مياه السيول سرعان ما تنحدر وتتحول إلى بحيرات، وتغمر المياه المنازل أكثر من مرة وتسببت في هبوط بعض أرضياتها.

ومن جانبه أكدت بلدية محايل أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين بإغلاق بعض العبارات وذلك بحصر المخالفين والرفع للمحافظة بذلك، بحسب وسائل محلية.