أهالي تبوك ” نيوم ” عبر تويتر يرحبون بالملك سلمان

محمود البلوي(صدى):

عبّر أهالي تبوك ” نيوم ” عن فرحتهم وسرورهم بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الى مدينة نيوم ” شرما ” الواقعه في الشمال الغربي حيث وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم (الاثنين) إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وترحيبهم الشديد بمقدمه -حفظه الله- وصحبه الكرام، مؤكدين أن هذه الزيارة هي زيارة خير وبركة وليس بها من غرابة لأن هذا ديدن حكامنا الأفاضل، ليتمتع المواطن والمقيم على حد سواء برفاهية كل الخدمات أينما كان موقعه في بلادنا الغالية، وغمرت الفرحة أهالي تبوك الذين عبروا بمناسبة هذه الزيارة الميمونة عن البهجة والسرور، مؤكدين ولاءهم وقيامهم بواجباتهم تجاه ولاة الأمر لهذا البلد المعطاء.

حيث يقع مشروع ” نيوم ” في أقصى شمال غرب السعودية (منطقة تبوك)، يحده البحر الأحمر من الغرب على امتداد 460 كم، ويضم أراضي داخل الحدود المصرية والأردنية، وتبلغ مساحته الإجمالية 26,500 كم2. [4] ويضم المشروع مساحة ألف كيلو من مصر في أراضي جنوب سيناء وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر .