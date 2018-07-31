التحالف: إدارة الحوثي السيئة لميناء الحديدة تعرقل أعمال الإغاثة

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الإثنين، أن المليشيا الحوثية تعرقل حركة الملاحة البحرية بميناء الحديدة بسبب سوء إدارتها للميناء.

وأضاف ” التحالف ” ، أن تبعًا لهذه الأحداث فإن السفينة Elisseos إصطدمت بقاع القناة أثناء دخول الميناء، مشيرة إلى أن العناصر الحوثية المشغلة للميناء من أسباب سوء إدارته، والذي قد يتسبب في كارثة بيئية تؤثر على جاهزية الميناء وتعطل أعمال الإغاثة.

ولفت ” التحالف ” ، إلى أن تعطيل دخول المواد الغذائية سيزيد من معاناة المواطنين اليمنيين.