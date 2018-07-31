بالفيديو.. القبض على مروج خمور بالرياض
ألقت شرطة الرياض القبض على مروج خمور في إحدى محطات الوقود ضمن ” حملة وطن بلا مخالف ” ، بعد تضييق الخناق عليه.
وكانت شرطة الرياض ضبطت كميات كبيرة من الخمور ومصادرتها وعلى القائمين على تصنيعها وترويجها خلال حملتها الرقابية.
درباويه[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل اشششخلووووه شخخخل
ابطال فديتهم وانقليزي بعد هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
درباويه[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 1 ساعة
مشكورين يالسناب الامني على مجهوداتكم
مغرد[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 42 دقيقة
نظفوا الرياض وتكفون حى الفيصليه مخرج 17