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بالفيديو.. القبض على مروج خمور بالرياض

بالفيديو.. القبض على مروج خمور بالرياض
علي القحطاني(صدى):

ألقت شرطة الرياض القبض على مروج خمور في إحدى محطات الوقود ضمن ” حملة وطن بلا مخالف ” ، بعد تضييق الخناق عليه.

وكانت شرطة الرياض ضبطت كميات كبيرة من الخمور ومصادرتها وعلى القائمين على تصنيعها وترويجها خلال حملتها الرقابية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 1 ساعة

يستاهل اشششخلووووه شخخخل
ابطال فديتهم وانقليزي بعد هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 1 ساعة

مشكورين يالسناب الامني على مجهوداتكم

[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 42 دقيقة

نظفوا الرياض وتكفون حى الفيصليه مخرج 17

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