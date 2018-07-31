بالفيديو.. القبض على مروج خمور بالرياض

علي القحطاني(صدى):

ألقت شرطة الرياض القبض على مروج خمور في إحدى محطات الوقود ضمن ” حملة وطن بلا مخالف ” ، بعد تضييق الخناق عليه.

وكانت شرطة الرياض ضبطت كميات كبيرة من الخمور ومصادرتها وعلى القائمين على تصنيعها وترويجها خلال حملتها الرقابية.