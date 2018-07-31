بالصور.. الجابر يصل إلى النمسا لمتابعة تدريبات الهلال في معسكره

نواف السالم(صدى):

واصل فريق نادي الهلال تدريباته الصباحية والمسائية، اليوم الإثنين، وذلك ضمن برنامج معسكره الإعدادي المقام بالنمسا.

وبدأت التدريبات الصباحية بأداء اللاعبين لتمرينات اللياقة في صالة الإعداد البدني، وفرض الجهاز الفني تدريبات الجرى حول الملعب، فيما طبق المدير الفني للهلال ” جورجي جيسوس ” عدد من الجمل الفنية، وأختتم المران الصباحي بأداء مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وفي سياق متصل اجتمع المدير الفني ” جورجي جيسوس ” مع اللاعبين خلال التدريبات المسائية وذلك لشرح عدد من الجمل الفنية، وطبق اللاعبين تدريباتهم بناء على الهجمة من الخلف وإنهائها بالشكل السليم.

وشهد المران المسائي متابعة رئيس النادي ” سامي بن عبدالله الجابر ” والذي وصل إلى مقر معسكر الهلال بالنمسا مساء اليوم.

وأكد الجهاز الفني على مواصلة التدريبات غدًا الثلاثاء.