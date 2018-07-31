تعيين 463 معلم ومعلمة بمدارس منطقة تبوك

محمود البلوي(صدى):

أعلنت مديرية التعليم بمنطقة تبوك، اليوم الإثنين، عن إعتماد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ” إبراهيم بن حسين العمري ” توجيه 463 معلمًا ومعلمة من المُرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية للمباشرة في مدارسهم المحددة ابتداءً من الأربعاء المقبل 19-11-1439هـ.

جاء ذلك بعد استيفاء مسوغات تعيينهم كافة دون الحاجة إلى مراجعتهم الإدارة، ويمكنهم الإطلاع على نتائج الحركة عبر حساباتهم في نظام نور الإلكتروني.

فيما تم تزويد قادة المدارس الموجهين لها بنسخ من قرارات التوجيه عبر البريد الإلكتروني الرسمي.

وثمّن ” مدير التعليم بتبوك ” متابعة وجهود الشؤون المدرسية وإدارة شؤون المعلمين، مهنئًا المعلمين الجدد بمناسبة تعيينهم في منطقة تبوك، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.