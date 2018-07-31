ضبط شخص كطرف في عملية تسليم مخدرات ” في الحدود الشمالية “

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأنه وفِي ضوء متابعة عملية استلام وتسليم كمية من المواد المخدرة بمحافظة العويقيلية بمنطقة الحدود الشمالية، وأثناء مباشرة رجال الأمن في ضبط أطراف القضية بادر أحدهم وهو يرتدي الزِّي الرسمي لحرس الحدود بالمقاومة في محاولة للإفلات، حيث تمت السيطرة عليه والقبض عليه وتحييد خطره، وقد تواجد بالموقع بعض الأشخاص الذين حاولوا التأثير على الفرقة القابضة حيث جرى القبض عليهم، وقد باشرت الجهات المختصة الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليهم.

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن رجال مكافحة المخدرات مستمرين في أداء مهامهم للتصدي لهذه الآفة ومن يتورط في تهريبها أو ترويجها أو تعاطيها كائنًا من كان، والله ولي التوفيق.