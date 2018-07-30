كدوان: يرعى حفل توديع مدير الإشراف التربوي بـ ” تعليم ألمع “

حسن مريع(صدى):

رعى سعادة مدير تعليم رجال ألمع الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي بن محمد آل مضواح وعدد من رؤساء الأقسام ومشرفي الإدارة حفل توديع مدير الإشراف التربوي الأستاذ علي بن أحمد آل مخاتم المنتقل إلى ⁧‫وزارة التعليم‬⁩ مشرفًا عامًا في إدارة الإشراف التربوي.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الأستاذ ماجد بن حسن الشريمي، ثم كلمة لمساعد مدير الإشراف التربوي الأستاذ محمد الخيري أكد من خلالها بأن تعليم ألمع سيفتقد قامة تربوية وإدارية تستحق من فريق العمل بالإشراف التربوي ومن كافة منسوبي ومنسوبات تعليم ألمع الوفاء والتقدير متمنياً له التوفيق في مهمته القادمة التي هو أهل لها بإذن الله.

كما ألقى مدير التعليم كلمة بيّن من خلالها بأن المحتفى به قاد دفة العمل بكل تفانٍ وإخلاص ليرسو بسفينة الإشراف التربوي على مرافئ التميّز والإبداع ، كما قدم له خالص الشكر والتقدير أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي تعليم ألمع ،متمنياً له التوفيق فيما أسند له من مهام.

ثم شاهد الجميع فيلمًا مرئيًا عن مسيرة المحتفى به استعرض أبرز محطاته التعليمية والإدارية ومنجزاته خلال فترته التي أمضاها في تعليم ألمع، كما استمتع الحضور بقصيدة للمشرف التربوي الشاعر علي البارقي جسّد من خلالها معاني الوفاء والمحبة والتقدير التي يكنّها له منسوبو تعليم ألمع.

بعد ذلك ألقى المحتفى به كلمة شكر من خلالها والده ابتداءً وهو معلمه الأول كما وصفه مثمناً له حضوره وتشريفه هذا الاحتفال كما شكر مديري التعليم الذين عمل معهم وخص بالشكر المدير الحالي كما أثنى على المساعدين وعلى زملائه في الإدارة وفريق الإشراف خاصة.

بعد ذلك توالت المداخلات بمداخلة للمساعد الشؤون التعليمية ثمّ مداخلة للمساعد للشؤون المدرسية ومداخلة لمدير الإعلام التربوي وفي الختام وزعت الدروع والهدايا العينية على المحتفى به، والتقطت الصور التذكارية ثم تناول الجميع وجبة العشاء المعدة لهذه المناسبة.

(قدّم للحفل الأستاذ يحيى بن علي الجرعي)