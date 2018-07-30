بالصور.. مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تنظم مبادرة واعية القانونية

نايف السالم(صدى):

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة يوم الاثنين الموافق 1439/11/17 بالتعاون مع ادارة واعية القانونية من خلال الاتفاقية التي وقعت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتحقيق رؤية 2030 في كسب العديد من الشراكات المجتمعية برنامج الجرائم المعلوماتية الذي يهدف الى نشر الوعي والثقافة القانونية لنزيلات مؤسسة رعاية الفتيات.

حضر اللقاء كلاً من المحامية الاستاذة نوف العجمي المدير التنفيذي لمجموعه فيصل الطايع والمحامية الاستاذة / صفيه الطريفي تضمن البرنامج العديد من المحاور المهمه منها: التعريف بالجريمة المعلوماتية وأركان الجريمة المعلوماتية والنظرة القانونية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالاضافة الى النظرة الشرعية لنظام مكافحة الجريمة المعلوماتية وايضاً صعوبات اكتشافها ومخاطرها وكيفية مكافحة الجريمه المعلوماتية بالاضافة الى انواع الجريمة المعلوماتية وأدوات الابلاغ عنها ومحاكمتها.

اختتم البرنامج بشكر القائمين على تنفيذ البرنامج وتقديم شهادات الشكر لهن بإشراف المديرة المكلفة الاستاذة موضي بنت ابراهيم الاحمدي.