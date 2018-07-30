” دوريات الأمن في عفيف ” تٌحكم قبضتها على مٌطلقي النار في الزواجات

سامي المجيدير(صدى):

بعد مشاركتهم في مّوكب زواج في المحافظة وتسببهم في إرعاب السّكان وذلك في إطلاق الاعيرة النارية .

فرق ” دوريات الامن في عفيف ” تٌحكم قبضتها على مٌطلقي النار في إحدى الزواجات شخصين وبحوزتهم الاسلحه المستخدمه ” رشاش ومسدس ”

وعلمت ” صدى الكترونية ” بأن دوريات الامن عّملت كمين وطاردة احد المتورطين في قضية ” إطلاق النار ” الذي لاذا بالفرار قبل وصول فرق دوريات الأمن وهو يستقل جيب شاص فيما تمكنت الفرق الامنية بعد ذلك من إيقافه في كمين أعد له وبتفتيش المركبة عٌثر على السلاح المستخدم في اطلاق النار في موكب الزواج كما أوقفت الأخر بالقرب من قصور الافراح حيث حاول الهروب من الفرق الأمنية وتم تسليم الاشخاص والمضبوطات لمركز شرطة عفيف تمهيداً لتحويلهم لنيابة العامة لتطبيق اقصى العقوبات بحقهم في مثل هذه الامور الذي جّرمتها وزارة الداخليه ويٌعد مرتكبها مخالفاً لتعليمات لما قد يسببه اطلاق النار في الزواج من إزهاق الاروح وترويع الأمنين .