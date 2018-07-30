بالصور.. أمير عسير يرعى حفل تتويج الفائزين في الأولمبياد الوطني الأول لجمعيات أيتام المملكة

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة جمعية ” آباء ” لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، مساء امس الاثنين، حفل تتويج الفائزين في الأولمبياد الوطني الأول لجمعيات أيتام المملكة، وذلك على مسرح المفتاحة بأبها.

وبدئ الحفل المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى أمين عام جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير الدكتور ناصر آل قميشان كلمة ثمّن خلالها دعم ورعاية سمو أمير منطقة عسير لبرامج وأنشطة جمعية ” آباء ” لرعاية الأيتام بالمنطقة, مشيراً إلى أنه شارك في الاولمبياد ١٧عشر جمعية من جمعيات الأيتام بالمملكةً, يمثلها ٢٦٠ يتيماً من طلاب المرحلة الثانوية، لافتاً إلى أن الأولمبياد أقيم في ثمانية مجالات تنافسية وتشمل مجالات أعذب تلاوة والإلقاء والمسابقة الثقافية والعروض المسرحية، إلى جانب المجالات الرياضية والتي تتضمن مجالات كرة القدم وتنس الطاولة والسباحة وألعاب القوى والمضمار .

وأكد الدكتور آل قميشان أن الأولمبياد الذي نظمته جمعية آباء لرعاية الأيتام بعسير في مدينة أبها وبإشراف من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هدف إلى تبادل الخبرات والرفع من مستوى المستفيدين والانتقال بهذه الجمعيات من مجرد الرعاية إلى التنمية وبناء القدرات والذات وبناء المهارات وتأهيل الكفاءات.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيلماً مرئياً عن البرامج والمسابقات التي أقيمت خلال الأولمبياد, ثم شاهد الجميع عرضاً مسرحياً لأبناء جمعية

” كافل ” لرعاية الأيتام بمكة المكرمة بعنوان ” اليتيم الأول ” .

بعد ذلك دشّن سمو الأمير فيصل بن خالد ” إدارة التطوّع ” في جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، والتي تسعى إلى أن تمتلك 10 آلاف متطوعاً محترفاً ومتخصصاً.

تلا ذلك إعلان نتائج الجمعيات الفائزة في المنافسات في المجالات التنافسية والتي شملت مجالات أعذب تلاوة والإلقاء والمسابقة الثقافية والعروض المسرحية ، إلى جانب المجالات الرياضية والتي تتضمن مجالات كرة القدم وتنس الطاولة والسباحة وألعاب القوى والمضمار .

بعدها كرّم سمو أمير منطقة عسير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحفر الباطن الفائزة بالمركز الأول بدرع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد للتميز وراية الأولمبياد، وجمعية ” كافل ” لرعاية الأيتام بمكة المكرمة الحاصلة على المركز الثاني، والمركز الثالث الذي جاء من نصيب جمعية ” إنسان ” لرعاية الأيتام بالرياض, ثم جاءت جمعية ” آباء ” لرعاية الأيتام بمنطقة عسير في المركز الرابع، وفي المركز الخامس جاءت جمعية أبناء بريدة لرعاية الأيتام.

عقب ذلك شهد سمو الأمير فيصل بن خالد توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية ” آباء ” لرعاية الأيتام بمنطقة عسير والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة عسير المشاركين الداعمين لإنجاح الأولمبياد وسلّمهم الدروع التذكارية ، كما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بن يوسف الرمّاح، ومعالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة .