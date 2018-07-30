مهرجان أبها للتسوق يستقبل وفد مركز الجنوب لرعاية المعاقين
استقبل مهرجان أبها للتسوق وفد مركز الجنوب لرعاية المعاقين التابع لجمعية الجنوب النسائية الخيرية والذي يضم 45 امرأة ما بين المشرفات ومتابعات الحالات ونزيلات المركز ، وذلك خلال زيارتهم للمهرجان في عامه العشرون .
وشملت الزيارة تجول الوفد في معارض المهرجان وأقسامه ومشاهدة الفعاليات التي يقدمها ويستضيفها بداية من المسرح الخارجي ومسرح الطفل والدباب والسيارة الطائرة والسيرك وفرقة الظلام وعالم الفراشات ومملكة الحيوان .
وذكرت نائبة مديرة مركز الجنوب للمعاقين الأستاذة فاطمة مبيريك بأن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج سياحي تم إعداده للنزيلات بهدف دمجهن مع المجتمع والاستمتاع بالمهرجانات والفعاليات السياحية بالمنطقة ، كما قدمت شكرها لإدارة مهرجان أبها للتسوق على حسن الإستقبال وكرم الضيافة خلال هذه الزيارة .
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