مهرجان أبها للتسوق يستقبل وفد مركز الجنوب لرعاية المعاقين

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل مهرجان أبها للتسوق وفد مركز الجنوب لرعاية المعاقين التابع لجمعية الجنوب النسائية الخيرية والذي يضم 45 امرأة ما بين المشرفات ومتابعات الحالات ونزيلات المركز ، وذلك خلال زيارتهم للمهرجان في عامه العشرون .

وشملت الزيارة تجول الوفد في معارض المهرجان وأقسامه ومشاهدة الفعاليات التي يقدمها ويستضيفها بداية من المسرح الخارجي ومسرح الطفل والدباب والسيارة الطائرة والسيرك وفرقة الظلام وعالم الفراشات ومملكة الحيوان .

وذكرت نائبة مديرة مركز الجنوب للمعاقين الأستاذة فاطمة مبيريك بأن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج سياحي تم إعداده للنزيلات بهدف دمجهن مع المجتمع والاستمتاع بالمهرجانات والفعاليات السياحية بالمنطقة ، كما قدمت شكرها لإدارة مهرجان أبها للتسوق على حسن الإستقبال وكرم الضيافة خلال هذه الزيارة .