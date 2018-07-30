مقتل إعلامية عربية في ظروف غامضة

بيروت(صدى):

لقيت فتاة لبنانية تدعى فاطمة الكردي، مصرعها بعدما عادت إلى منزلها من كندا حيث كانت تدرس ” البث التليفزيوني ” وتقيم مع عائلتها.

وكانت الفتاة ستزف إلى عريسها، في لبنان وهو شاب سبق أن تعرّفت إليه في منزل جدّها، وكانت ستعود إلى أهلها قبل يوم من وفاتها إلا أنها لم تلحق الطائرة في المطار لتعود إلى عائلتها.

من جانبه، قال خطيبها إنه اتصل بعمتها، في ليلة وفاتها، وأطلعها على أنه تلقى اتصالًا من خطيبته، أبلغته خلاله انّها تختنق.

وسارع أهل الضحية إلى البيت، ووجدوها ممددة على السرير غارقة بدمها، وكانت لا تزال الروح في جسدها، ولقظت أنفاسها الأخير قبل أن تصل إلى المستشفى.