المراعي: وظائف إدارية شاغرة بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة المراعي للألبان، اليوم الإثنين، على توافر وظائف إدارية لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض وجدة.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” مساعد مدير الشؤون التنظيمية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الغذاء والدواء، أو المجالات ذات الصلة، مدير الوقاية من الحرائق- التصنيع (جدة): الدرجة الجامعية في مجال الوقاية من الحريق.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي :

https://career5.successfactors.eu/career?