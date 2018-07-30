العثور على جثة مواطن شنان المختفى بمزرعة

علي العنزي(صدى):

أكدت الجهات الأمنية بمحافظة الشنان شرق حائل، اليوم الإثنين، العثور على جثة مواطن في العقد الثالث من عمره متوفَّى داخل إحدى المزارع.

وأوضحت ” الجهات الأمنية ” بشنان، أن تفاصيل الواقعة تفيد بذهاب مواطن قبل ثلاثة أيام للصيد في مزارع ” العدوة ” و” الإرشاوية ” كعادته حاملًا بندقيته ومنظاره، بعدها لم يتمكن أهله من التواصل معه ولم يعد في الوقت المحدد؛ ما جعل أهله يبلغون الجهات الأمنية التي بدأت البحث عنه مع مجموعة من المواطنين.

وفي هذا الإطار عثر على المواطن في إحدى مزارع ” الإرشاوية ” تحت أحد أبراج المزرعة ” رشاش ” وقد تعرَّض لاحتراق، يرجَّح أن يكون بسبب تماس كهربائي في البرج أثناء تشغيله لرش المحصول الزراعي.

وكانت ” الجهات الأمنية ” قد عثرت على سيارة المفقود متوقفة، وبالقرب منها بعض ملابسه التي خلعها على كثبان رملية أمام المزرعة، ما دل على أنه دخل المزرعة، وبالبحث داخلها وجدوه تحت البرج.

وباشرت الجهات الأمنية، الواقعة وأعدت محضرًا، وجرى نقل المتوفى إلى شرطة محافظة الشنان لاستكمال الإجراءات.