شركة ميدغلف للتأمين توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ ميدغلف ” وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة درجة البكالوريوس في عدد التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى محلل أول الأمن السيبراني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، والهندسة، أمن المعلومات)، ومشرف أول عمليات الأمن السيبراني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الحاسب الآلي، أمن المعلومات، هندسة البرمجيات، أو تكنولوجيا المعلومات).

وأضافت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: