بالفيديو.. مطار الملك خالد يوضح ملابسات حريق مواقف المطار

علي القحطاني(صدى):

باشرت الجهات المختصة، حريقًا اندلع في سيارتين بمواقف مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض.

وسيطرت الجهات المختصة على الحريق، الذي اندلع مساء اليوم، فيما لم تصدر إدارة المطار أي بيان بشأن الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه للحريق الذي اندلع بمواقف المطار.

تحديث:

أوضحت إدارة مطار الملك خالد بالرياض، أنه اندلع حريقًا في مواقف المطار نتيجة تعرض سيارة للحريق وتضرر سيارتين أخريتين.

وقالت في بيان نشرته عبر موقع ” تويتر ” : ” إشارةً إلى الأخبار المتداولة بشأن نشوب حريق في مواقف المطار، نوضح أن سيارة في المواقف تعرضت للحريق وتضررت سيارتان أخرى بجانبها، وتم السيطرة عليه فوراً، وإخماده ولا يوجد أضرار بشرية ولله الحمد ” .