مستشفى الملك فيصل: 8 وظائف إدارية وصحية شاغرة بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، اليوم الإثنين، عن توافر عدد من الوظائف الصحية والإدارية لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد، وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت ” المستشفى ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم تاريخ 28 يوليو ومستمر حتي يوم 28 سبتمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” استشاري مساعد- أمراض القلب، عالم أبحاث مشارك، مساعد أول سجلات طبية، كبير أخصائيي تصوير أشعة الطب النووي، ممرض أول، سكرتير ثان (الرياض)، كاتب، مدير شعبة التدريب الطبي المستمر (جدة).

وأشار ” المستشفى ” ، إلى أنّه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط هنــــــا .