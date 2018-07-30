الزكاة والدخل تدعو المنشآت للإطلاع على الأدلة الإرشادية للتطبيق الصحيح لضريبة القيمة المضافة

واس(صدى):

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، المنشآت الخاضعة لنظام ضريبة القيمة المضافة إلى الاستفادة من الأدلة الإرشادية المتوفرة على موقع ضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA والمخصصة لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وشددت الهيئة على المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف ريال، والتي قد تمّ منحها مهلة حتى 20 ديسمبر 2018م للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، للاستفادة من هذه الأدلة الإرشادية، كونها توفر معلومات هامة تساعد المنشآت على فهم نظام ضريبة القيمة المضافة وتسهيل قواعد الامتثال الضريبي.

وتغطي الأدلة الإرشادية التي يبلغ عددها خمسة عشر دليلاً، القطاعات والأنشطة التالية : العقار، والنقل، والمجموعات الضريبية، والرعاية الصحية، والاقتصاد الرقمي، والنشاط الاقتصادي، والمعادن الاستثمارية، إلى جانب الإقرار الضريبي، والخدمات المالية، ومزايا الموظفين، والواردات والصادرات، وخصم ضريبة المدخلات، والفواتير، وتقديم الإقرار الضريبي إضافةً إلى الأحكام الانتقالية.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن هذه الأدلة الإرشادية تمثل رؤيتها في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتكمن أهميتها في توضيح المعاملة الضريبية لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً، ويرغبون القيام بتوريد سلع أو خدمات .

وأضافت أنها تسعى إلى ضمان التطبيق الصحيح والسلس لجميع إجراءات ضريبة القيمة المضافة من خلال تقديم كافة الدعم للمنشآت الخاضعة للضريبة, مشيرة إلى أن الأدلة الإرشادية تعد جزءاً من المبادرات التي دأبت الهيئة على تنفيذها منذ منتصف عام 2017 م بهدف تسهيل امتثال المنشآت لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة .

وفي هذا الصدد تقوم الهيئة بتنظيم العديد من ورش العمل عن الضريبة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، كما دشنت مسبقاً مركز الاتصال الموحد لضريبة القيمة المضافة (19993)، للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بتطبيق الضريبة ” .

وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA الذي يشمل مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي وضعت خصيصاً لمساعدة المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك المواد الإرشادية المرئية وجميع البيانات ذات العلاقة.