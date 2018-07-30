بالفيديو.. التجارة تتفاعل مع شكوى حاج تعرض للغش عند شراءه ذهباً قبل 5 أعوام

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو مقيم أفغاني بالمدينة المنورة يروي قصة مثيرة لأحد أقاربه عندما حضر للحج قبل 5 أعوام هو أن قريبه اشترى ذهب من أحد المحلات وفوجئ عند عودته إلى دياره بنقص يُقدر بـ11 جراما في الذهب.

وتابع: أنه قرر عند عودته للحج مجددا أن يسعى لاستعادة حقه، وحضر هذا العام وذهب برفقته إلى المحل، لكنه صُدم برفض القائمين عليه إعادة حقه، فقدم بلاغا لوزارة التجارة.

وتفاعلت وزارة التجارة مع بلاغ الحاج الأفغاني، وعلق المراقب بالوزارة عدنان الغامسي قائلا، ” إنه فور ورود البلاغ من الحاج الأفغاني، تم التحرك ومراجعة الفواتير مع صاحب المحل الذي أقر فيما بعد بالخطأ وأعاد الحق لصاحبه، لافتا إلى أنه تم عمل قضيتين للمحل، الأولى لاستعادة الحاج الأفغاني لحقوقه، والثانية خاصة بلجنة الذهب والمعادن الثمينة ”