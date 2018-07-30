رياض الأطفال بتعليم مكة ينظم اللقاء التعريفي للدليل التنظيمي لـ 115 تربوية

محمد السعران(صدى):

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة رياض الأطفال اللقاء التعريفي بالإصدار الثاني للدليل التنظيمي والإجرائي للحضانات ورياض الأطفال لقائدات ووكيلات الروضات الحكومية والأهلية والمسارات الأجنبية، نفذت اللقاء مديرة إدارة رياض الأطفال تهاني قدسي والمشرفة المكلفة بالبرنامج هادية المولد والذي استهدف 115 تربوية.

وقد جاء اللقاء تنفيذًا لقرار نائب وزير التعليم باعتماد وتتفيذ إجراءات ومتطلبات لتطبيق الدليل التنظيمي والإجرائي لحضانات ورياض الأطفال، بعقد لقاء تعريفي يستهدف مديرات الإدارات ومديرات مكاتب التعليم وجميع المشرفات والميدان التعليمي لتحقيق التكاملية في العمل، حيث جرى خلاله تعريف المتدربات بالدليلين التنظيمي والإجرائي للحضانات ورياض الاطفال واهم المستجدات فيها وآلية التطبيق مع عقد مقارنة بين الإصدارين والتعرف على الإيجابيات والصعوبات في الإصدار الثاني.

وبدورها أوضحت مديرة رياض الأطفال تهاني قدسي بأن هذا الإصدار المطور للأدلة يوضح العلاقات التنظيمية بين العناصر البشرية في المدرسة ويحدد الارتباطات والعلاقات بينهما من خلال رسوم توضيحة والمسئوليات والمهام والأعمال المنوطة بهم ويعمل على إزالة التداخل فيها ورفع كفاءة جميع الكوادر ويساعد أيضا على تحديد متطلبات الوظيفة وإعداد برامج التدريب لها قبل وأثناء الخدمة.