وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة التصنيع الوطنية وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مستشار أول رئيسي- الأداء والتحسين الرياض: درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة، أو إدارة الأعمال، مستشار أول- استراتيجية المصب الرياض: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: الإدارة العامة، والاقتصاد، والهندسة، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

بالإضافة إلى : ممثل أول- المبيعات الإقليمية الدمام: درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة، مشرف مناوب التشغيل الجبيل: شهادة الدبلوم في تخصص تكنولوجيا الهندسة الكيميائية.

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