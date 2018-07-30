جامعة حائل تكشف حقيقة قبول طلاب من خريجي الثانوية العامة بنسبة أقل من 70 %

علي العنزي(صدى):

نفى المتحدث الرسمي لجامعة حائل مشرف الإعلام الجامعي ياسر الكنعان، قبول أي طالب أو طالبة من خريجي الثانوية العامة للدراسة بجامعة حائل للعام الجامعي 1439/ 1440هـ، نسبته الموزونة أقل من 70 % للمسارين الإنساني والعلمي في السنة التحضيرية.

وطالب ” الكنعان ” كل من رصد قبول نسبة أقل من ذلك إلى التقدم للجهات المختصة ببلاغ؛ وذلك لإدانة المتجاوز في حال وجود تجاوز، مؤكدا على تمسك الجامعة بحقها القانوني في حال اتهامها، واتخاذها الإجراءات النظامية كافة التي كفلها نظام الجرائم الإلكترونية لها ضد المتجاوزين.

وتابع الكنعان: في حال تبقي مقاعد شاغرة يتم طرحها لمن هم أقل من هذه النسبة بالتدريج، بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية المفوض من مجلس الجامعة، وذلك حسب الآلية المتبعة سنويًّا.

فيما لم يتطرق ” الكنعان ” لأقل نسبة تم قبولها بفروع الجامعة للطالبات في المحافظات، ولا في المسار الصحي للسنة التحضيرية.